Peter Hegseth Segr Guerra Usa con cravatta simile a bandiera Russia all' incontro Trump-Zelensky – Il video

Open.online | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Agenzia Vista) Usa, 18 ottobre 2025 Fa discutere la cravatta di Peter Hegseth, Segretario alla Guerra Usa, indossata durante l'incontro alla Casa Bianca tra Trump e Zelensky. Sebbene i colori siano quelli della bandiera americana, rosso, blu e bianco, la cravatta è a larghe strisce orizzontali nello stesso ordine di come sono disposte sulla bandiera russa, anch'essa rossa, blu e bianca. White House Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

peter hegseth segr guerraPeter Hegseth (Segr. Guerra Usa) con cravatta simile a bandiera Russia all'incontro Trump-Zelensky - it è un servizio gratuito pensato per offrirti notizie, intrattenimento culturale e dirette di qualità. Si legge su la7.it

Usa, il capo del Pentagono Hegseth: "Nostro compito è prepararsi alla guerra" - Wp: "Vertici militari frustrati da nuova strategia Pentagono" Intanto, I vertici militari americani avrebbero espresso serie preoccupazioni sulla nuova strategia di Hegseth per il Pentagono. Segnala tg24.sky.it

Pete Hegseth, capo del Pentagono: «Prepariamoci alla guerra». Il discorso ai generali Usa. Trump: «Nucleare? Non voglio usarlo. Molto deluso da Putin» - Lo ha detto il capo del Pentagono, Pete Hegseth, nel suo intervento a Quantico davanti a centinaia di ... Da ilgazzettino.it

Cerca Video su questo argomento: Peter Hegseth Segr Guerra