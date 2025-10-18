Peter Hegseth Segr Guerra Usa con cravatta simile a bandiera Russia all' incontro Trump-Zelensky – Il video
(Agenzia Vista) Usa, 18 ottobre 2025 Fa discutere la cravatta di Peter Hegseth, Segretario alla Guerra Usa, indossata durante l'incontro alla Casa Bianca tra Trump e Zelensky. Sebbene i colori siano quelli della bandiera americana, rosso, blu e bianco, la cravatta è a larghe strisce orizzontali nello stesso ordine di come sono disposte sulla bandiera russa, anch'essa rossa, blu e bianca. White House Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online
Decine di giornalisti hanno consegnato i badge di accesso e sono usciti dal Pentagono mercoledì piuttosto che accettare le restrizioni imposte dal governo sul loro lavoro. L'amministrazione Trump e il segretario alla Difesa Pete Hegseth hanno definito le nuov - facebook.com Vai su Facebook
I giornalisti accreditati al Dipartimento della Guerra (ex Dipartimento della Difesa) hanno lasciato il Pentagono dopo che almeno 30 testate hanno respinto le nuove regole di accesso volute dal segretario Pete Hegseth, che limiterebbero la libertà di stampa: tr - X Vai su X
Peter Hegseth (Segr. Guerra Usa) con cravatta simile a bandiera Russia all'incontro Trump-Zelensky - it è un servizio gratuito pensato per offrirti notizie, intrattenimento culturale e dirette di qualità. Si legge su la7.it
Usa, il capo del Pentagono Hegseth: "Nostro compito è prepararsi alla guerra" - Wp: "Vertici militari frustrati da nuova strategia Pentagono" Intanto, I vertici militari americani avrebbero espresso serie preoccupazioni sulla nuova strategia di Hegseth per il Pentagono. Segnala tg24.sky.it
Pete Hegseth, capo del Pentagono: «Prepariamoci alla guerra». Il discorso ai generali Usa. Trump: «Nucleare? Non voglio usarlo. Molto deluso da Putin» - Lo ha detto il capo del Pentagono, Pete Hegseth, nel suo intervento a Quantico davanti a centinaia di ... Da ilgazzettino.it