Peter Hegseth Segr Guerra Usa con cravatta simile a bandiera Russia all' incontro Trump-Zelensky – Il video

(Agenzia Vista) Usa, 18 ottobre 2025 Fa discutere la cravatta di Peter Hegseth, Segretario alla Guerra Usa, indossata durante l'incontro alla Casa Bianca tra Trump e Zelensky. Sebbene i colori siano quelli della bandiera americana, rosso, blu e bianco, la cravatta è a larghe strisce orizzontali nello stesso ordine di come sono disposte sulla bandiera russa, anch'essa rossa, blu e bianca. White House