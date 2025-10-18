Pestato in carcere | muore a 26 anni il detenuto napoletano Paolo Piccolo

Si è spento nella notte, all’ospedale “Moscati” di Avellino, Paolo Piccolo, il giovane di 26 anni rimasto per quasi dodici mesi in stato vegetativo in seguito al brutale pestaggio avvenuto nel carcere di Bellizzi Irpino nell’ottobre 2024.   Il ragazzo aveva trascorso la . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

pestato in carcere muore a 26 anni il detenuto napoletano paolo piccolo

© Teleclubitalia.it - Pestato in carcere: muore a 26 anni il detenuto napoletano Paolo Piccolo

