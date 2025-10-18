Pestaggio al carcere di Bellizzi Irpino ad Avellino giovane detenuto muore dopo un anno di coma

Detenuto 26enne muore dopo un anno in coma per le percosse subite in carcere a Bellizzi Irpino: il pestaggio è avvenuto per scontri tra bande rivali. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

pestaggio carcere bellizzi irpinoBrutale pestaggio in carcere: Paolo muore dopo un anno di agonia - Nella notte, all’ospedale “Moscati” di Avellino, è morto Paolo Piccolo, 26 anni, originario del quartiere Barra. Scrive napolitoday.it

pestaggio carcere bellizzi irpinoMuore dopo un anno di agonia, Paolo Piccolo era stato picchiato a sangue in carcere. La famiglia: «Chiediamo la verità» - Dopo un anno di agonia è morto all’ospedale "Moscati" di Avellino Paolo Piccolo, il detenuto 26enne brutalmente picchiato all’interno del carcere di Bellizzi ... Riporta leggo.it

Pestato a sangue in carcere, muore giovane detenuto napoletano - Dopo un anno di ricovero presso l’ospedale Moscati di Avellino, è morto Paolo Piccolo, il giovane detenuto di 26 anni vittima di un violento pestaggio avvenu ... Si legge su ilfattovesuviano.it

