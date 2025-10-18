Pestaggio a scuola 4 studenti contro un 14enne | calci e pugni nel cortile del Corni

Ilrestodelcarlino.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Modena, 18 ottobre 2025 –  Torna la violenza anche a scuola. Teatro, oggi come in passato, l’istituto Corni di largo Aldo Moro. Qui, infatti, giovedì mattina, intorno a mezzogiorno, nel corso della ricreazione uno studente di 14 anni del tecnico è stato aggredito in cortile da un gruppo di quattro studenti più grandi ma sempre minorenni. Il branco si è scagliato contro il ragazzino, italiano di origine senegalese, per poi colpirlo con estrema violenza. Calci e pugni che lo hanno fatto rovinare a terra. Sul posto sono accorsi i sanitari del 118, allertati dal personale della scuola e il minore è stato trasferito al Policlinico per essere medicato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

pestaggio a scuola 4 studenti contro un 14enne calci e pugni nel cortile del corni

© Ilrestodelcarlino.it - Pestaggio a scuola, 4 studenti contro un 14enne: calci e pugni nel cortile del Corni

Altri contenuti sullo stesso argomento

pestaggio scuola 4 studentiPestaggio a scuola, 4 studenti contro un 14enne: calci e pugni nel cortile del Corni - Il branco di minorenni ’rivali’, pare provenienti dal vicino professionale, ha aggredito l’allievo del tecnico per uno sguardo sgradito. Riporta ilrestodelcarlino.it

pestaggio scuola 4 studentiInsulti razzisti e minacce a scuola, indagati 4 studenti minorenni nel Salento - Quattro studenti, tre 17enni e un 16enne, sono indagati dalla procura dei minori di Lecce per minacce aggravate e istigazione ... msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Pestaggio Scuola 4 Studenti