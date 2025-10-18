Pestaggio a scuola 4 studenti contro un 14enne | calci e pugni nel cortile del Corni

Modena, 18 ottobre 2025 – Torna la violenza anche a scuola. Teatro, oggi come in passato, l’istituto Corni di largo Aldo Moro. Qui, infatti, giovedì mattina, intorno a mezzogiorno, nel corso della ricreazione uno studente di 14 anni del tecnico è stato aggredito in cortile da un gruppo di quattro studenti più grandi ma sempre minorenni. Il branco si è scagliato contro il ragazzino, italiano di origine senegalese, per poi colpirlo con estrema violenza. Calci e pugni che lo hanno fatto rovinare a terra. Sul posto sono accorsi i sanitari del 118, allertati dal personale della scuola e il minore è stato trasferito al Policlinico per essere medicato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Pestaggio a scuola, 4 studenti contro un 14enne: calci e pugni nel cortile del Corni

Altri contenuti sullo stesso argomento

Aggressione dei militanti di destra, la scuola risponde unita: catena umana di docenti e studenti https://lastampa.it/torino/2025/10/17/news/primo_liceo_artistico_proteste_volantini_fdi_catena_umana-15356275/?ref=twhpv… @LaStampa - X Vai su X

Erano tutti sedicenni di Limbiate gli autori dell'aggressione a Bovisio Masciago di un capotreno e un macchinista in servizio sul Milano Cadorna-Seveso. Tre minorenni e due maggiorenni, invece, i vandali che hanno colpito a settembre una scuola a Villasant - facebook.com Vai su Facebook

Pestaggio a scuola, 4 studenti contro un 14enne: calci e pugni nel cortile del Corni - Il branco di minorenni ’rivali’, pare provenienti dal vicino professionale, ha aggredito l’allievo del tecnico per uno sguardo sgradito. Riporta ilrestodelcarlino.it

Insulti razzisti e minacce a scuola, indagati 4 studenti minorenni nel Salento - Quattro studenti, tre 17enni e un 16enne, sono indagati dalla procura dei minori di Lecce per minacce aggravate e istigazione ... msn.com scrive