Pescara-Carrarese 2-2 è un Delfino specialista in rimonte | cronaca tabellino e voti

Ilpescara.it | 18 ott 2025

Questo è un Pescara specialista in rimonte. Per la seconda volta dallo 0-2 al 2-2, la squadra di Vivarini raddrizza una gara nata male e proseguita peggio fino al finale. Prima il Venezia, adesso la Carrarese: due big hanno buttato la vittoria sciupando un doppio vantaggio e cedendo alla.

