Pesca delle vongole in Commissione europea passa la linea italiana Vinto l' ostracismo spagnolo
BRUXELLES – Commissione pesca europea, passa la linea italiana sulla pesca alle vongole, grazie al gioco di squadra attuato dai nostri parlamentari, tra cui Carlo Ciccioli di Ancona. Bypassata così l'opposizione spagnola che cheideva ben altro. Tra le altre cose, i vari Consorzi di gestione. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
