Pesca delle vongole in Commissione europea passa la linea italiana Vinto l' ostracismo spagnolo

Anconatoday.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

BRUXELLES – Commissione pesca europea, passa la linea italiana sulla pesca alle vongole, grazie al gioco di squadra attuato dai nostri parlamentari, tra cui Carlo Ciccioli di Ancona. Bypassata così l'opposizione spagnola che cheideva ben altro. Tra le altre cose, i vari Consorzi di gestione. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

pesca vongole commissione europeaL’Ue salva gli spaghetti alle vongole, l’Italia vince la battaglia della pesca sotto taglia - Via libera europeo alla deroga italiana per la pesca delle vongole da 22 millimetri, valida fino al 2030 per i “lupini di mare”. Segnala blitzquotidiano.it

pesca vongole commissione europeaVittoria a Bruxelles per le marinerie romagnole: confermata anche pesca sotto soglia delle vongole - La Commissione Pesca del Parlamento europeo ha garantito il mantenimento della situazione esistente almeno fino al 2030 per le acque territoriali italiane ... Si legge su altarimini.it

pesca vongole commissione europeaPesca delle vongole, Europa concede deroga all’Italia - “Promessa mantenuta, via libera alla deroga che consente all’Italia di continuare a pescare vongole con taglia minima di 22 mm anzichè 25 nelle proprie acque ... Riporta chiamamicitta.it

Cerca Video su questo argomento: Pesca Vongole Commissione Europea