Perugiagiovane ucciso in un parcheggio
10.59 Un ragazzo di circa 20 anni è stato trovato morto in uno dei parcheggi dell'Università di Perugia: sarebbe stato ucciso con una coltellata, probabilmente durante una lite. Meno seguita sarebbe la pista della droga, così come quella di un legame con l'ambiente universitario. Si pensa piuttosto a uno scontro fra gruppi di giovani, in cui il ragazzo avrebbe avuto la peggio. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
