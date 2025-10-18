Perugia ventenne ucciso in un parcheggio dell’università | è stato accoltellato alla gola
Alcuni testimoni hanno raccontato di una lite. Si stanno visionando le immagini delle telecamere di sicurezza. 🔗 Leggi su Repubblica.it
Omicidio a Perugia, giovane ucciso con una coltellata in un parcheggio - La vittima, poco più che ventenne di nazionalità italiana, sarebbe stata trovata in uno dei parcheggi vicino all'università. Riporta tg24.sky.it
