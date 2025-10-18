Perugia ventenne ucciso in un parcheggio dell’università | è stato accoltellato al petto
Alcuni testimoni hanno raccontato di una lite. Si stanno visionando le immagini delle telecamere di sicurezza. 🔗 Leggi su Repubblica.it
Altre letture consigliate
Un giovane poco più che ventenne è stato ucciso con una coltellata in uno dei parcheggi dell'Università di Perugia. #ANSA - facebook.com Vai su Facebook
Omicidio a Perugia, giovane ucciso con una coltellata in un parcheggio - La vittima, poco più che ventenne di nazionalità italiana, sarebbe stata trovata in uno dei parcheggi vicino all'università. Segnala tg24.sky.it
Giovane ucciso con una coltellata in parcheggio Perugia - Un giovane poco più che ventenne è stato ucciso con una coltellata in uno dei parcheggi dell'Università di Perugia nelle prime ore di sabato mattina. ansa.it scrive
Giovane ucciso con una coltellata in un parcheggio dell’università di Perugia - Un giovane, poco più che ventenne, è stato ucciso con una coltellata in uno dei parcheggi dell'Università di Perugia. Scrive blitzquotidiano.it