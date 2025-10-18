Perugia un giovane ucciso con una coltellata in un parcheggio

Secondo la Procura l'omicidio è stato il tragico epilogo di una rissa scatenata da futili motivi. La vittima è stata raggiunta da un fendente alla gola, che ne ha provocato la morte. Inutili i soccorsi. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

