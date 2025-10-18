Perugia Ucciso con una coltellata il 23enne Hekuran Cumani | lite tra giovani nel parcheggio dell’Università

Tragedia all’alba a Perugia. Hekuran Cumani, 23 anni, di origini albanesi e cittadinanza italiana, è stato ucciso con una coltellata all’altezza del torace nel parcheggio di via Luigi Vanvitelli, adiacente al complesso universitario, dove intorno alle 4.30 di sabato mattina era stata segnalata una violenta lite tra più persone. Sul posto sono intervenuti gli agenti delle Volanti della Questura di Perugia, che hanno trovato il giovane riverso a terra in una pozza di sangue. I sanitari del 118, giunti poco prima, non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Presenti anche il Pubblico Ministero, il personale del Gabinetto Provinciale della Polizia Scientifica, gli investigatori della Squadra Mobile e il medico legale. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

