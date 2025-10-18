Perugia riscalda i cuori | la IV edizione della Festa della canzone Perugina torna a incantare la città
I perugini si preparano a vivere un momento magico che scalderà i cuori e riaccenderà la passione per la musica locale. È ormai alle porte la IV edizione della Festa della canzone Perugina, un appuntamento tanto atteso quanto sentito dall’intera comunità.Sabato 25 ottobre, nella storica Sala dei. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Perugia, arriva l'ordinanza: quando si può accendere il riscaldamento https://ift.tt/7GfDmon https://ift.tt/cKel3EA - X Vai su X
Motori accesi: riscaldamento in corso ? #vamosgrifo Lega Pro #RavennaPerugia - facebook.com Vai su Facebook
Perugia, la IV Edizione della Festa della Canzone Perugina torna a incantare la città - I perugini si preparano a vivere un momento magico che scalderà i cuori e riaccenderà la passione per la musica locale. Scrive msn.com
Dieci anni di Perugia 1416, a Porta San Pietro il Palio 2025. Gran finale in piazza IV Novembre - Perugia, 16 giugno 2025 – Il Magnifico Rione di Porta San Pietro ha vinto il Palio della decima edizione di Perugia1416, la rievocazione storica organizzata dall’omonima associazione di promozione ... lanazione.it scrive
Perugia ha celebrato la Liberazione - Perugia ha celebrato oggi festeggiato i 165 anni dalla liberazione dalla dominazione dello Stato Pontificio. rainews.it scrive