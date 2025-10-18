Perugia ragazzo ucciso con una coltellata in parcheggio facoltà Economia

Periodicodaily.com | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Un ragazzo di 20 anni, di origini straniere, è morto nella notte dopo esser stato ferito con una coltellata nel parcheggio della facoltà di Economia, a Perugia. Sul posto i sanitari del 118 che, dopo inutili tentativi di rianimazione, hanno chiamato i poliziotti ora impegnati nelle indagini.   —[email protected] (Web Info). 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

perugia ragazzo ucciso coltellataPerugia, ragazzo ucciso con una coltellata alla gola nel parcheggio dell'Università: aveva 23 anni - Così è stato trovato un giovane originario delle Marche sabato mattina alla 4 nel parcheggio della facoltà di Matematica. Si legge su ilmessaggero.it

perugia ragazzo ucciso coltellataPerugia, ragazzo ucciso con una coltellata nel parcheggio dell'Università - Così è stato trovato un giovane originario delle Marche sabato mattina alla 4 nel parcheggio della facoltà di Matematica. Come scrive msn.com

perugia ragazzo ucciso coltellataOmicidio a Perugia, giovane ucciso con una coltellata in un parcheggio - La vittima, poco più che ventenne di nazionalità italiana, sarebbe stata trovata in uno dei parcheggi vicino all'università. Segnala tg24.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Perugia Ragazzo Ucciso Coltellata