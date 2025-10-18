Perugia ragazzo ucciso con una coltellata alla gola nel parcheggio dell' Università | aveva 23 anni

Ilmessaggero.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

PERUGIA - Accoltellato a morte a 23 anni. Così è stato trovato un giovane originario delle Marche sabato mattina alla 4 nel parcheggio della facoltà di Matematica. I. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

perugia ragazzo ucciso con una coltellata alla gola nel parcheggio dell universit224 aveva 23 anni

© Ilmessaggero.it - Perugia, ragazzo ucciso con una coltellata alla gola nel parcheggio dell'Università: aveva 23 anni

Argomenti simili trattati di recente

perugia ragazzo ucciso coltellataPerugia, ragazzo ucciso con una coltellata alla gola nel parcheggio dell'Università: aveva 23 anni - Così è stato trovato un giovane originario delle Marche sabato mattina alla 4 nel parcheggio della facoltà di Matematica. ilmessaggero.it scrive

perugia ragazzo ucciso coltellataPerugia, ragazzo ucciso con una coltellata nel parcheggio dell'Università - Così è stato trovato un giovane originario delle Marche sabato mattina alla 4 nel parcheggio della facoltà di Matematica. Si legge su msn.com

perugia ragazzo ucciso coltellataGiovane ucciso con una coltellata in parcheggio Perugia - Un giovane poco più che ventenne è stato ucciso con una coltellata in uno dei parcheggi dell'Università di Perugia nelle prime ore di sabato mattina. Da ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Perugia Ragazzo Ucciso Coltellata