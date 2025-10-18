Perugia | ragazzo di origini albanesi ucciso con una coltellata nel parcheggio della facoltà di Economia
La lite con alcuni ragazzi culminata poi con l'accoltellamento, sarebbe nata all'interno di un locale alle spalle dell'ateneo L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
Un ragazzo di 23 anni, di origini albanesi, è stato ucciso con una coltellata alla gola in uno dei parcheggi dell'Università di Perugia nelle prime ore di sabato mattina. Secondo le prime ricostruzioni, il ragazzo sarebbe stato ferito al culmine di una lite tra due gr - facebook.com Vai su Facebook
