Un giovane di 23 anni, di origine albanese, è stato accoltellato e ucciso nelle prime ore del mattino in un parcheggio dell’ Università di Perugia. Sono al momento in corso le indagini da parte della polizia per capire la dinamica di quanto accaduto. Sarebbe stato colpito con un’arma da taglio al torace. Il giovane è stato trovato morto questa mattina intorno alle 4.30 nel parcheggio della facoltà di Economia e Matematica in via Luigi Vanvitelli a Perugia. Sul posto, allertati dal 118, sono arrivate le volanti della Questura, il pubblico ministero, il personale del Gabinetto Provinciale della Polizia Scientifica, della Squadra Mobile e il medico legale. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Perugia, ragazzo accoltellato e ucciso in un parcheggio