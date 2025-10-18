Un ragazzo di 23 anni, Hekuran Cumani, è morto nella notte tra il 17 e il 18 ottobre 2025 a Perugia, dopo una lite degenerata nel parcheggio dell’area universitaria. Era arrivato dalla sua Fabriano per una serata con gli amici. Le indagini sono in corso e gli inquirenti stanno ricostruendo ogni passaggio della vicenda. La . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

© Sbircialanotizia.it - Perugia, Hekuran Cumani: 23 anni spezzati in un parcheggio