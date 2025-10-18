Perugia giovane ucciso con una coltellata in un parcheggio

Tgcom24.mediaset.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'ipotesi seguita dalla Procura è quella di una lite tra due gruppi di ragazzi. La vittima è stata raggiunta da un fendente alla gola, che ne ha provocato la morte. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

perugia giovane ucciso con una coltellata in un parcheggio

© Tgcom24.mediaset.it - Perugia, giovane ucciso con una coltellata in un parcheggio

Contenuti che potrebbero interessarti

perugia giovane ucciso coltellataUn giovane ucciso con una coltellata a Perugia - Trovato in un parcheggio vicino all'Università, l'omicidio non sarebbe non legato al mondo degli studenti o alla droga (ANSA) ... Come scrive ansa.it

perugia giovane ucciso coltellataGiovane ucciso a coltellate a Perugia. Il corpo nel parcheggio dell'università - Un giovane poco più che ventenne è stato ucciso con una coltellata in uno dei parcheggi dell'Università di Perugia nelle prime ore di sabato mattina. Segnala msn.com

perugia giovane ucciso coltellataPerugia, ragazzo ucciso con una coltellata alla gola nel parcheggio dell'Università: aveva 23 anni - Così è stato trovato un giovane originario delle Marche sabato mattina alla 4 nel parcheggio della facoltà di Matematica. Lo riporta ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Perugia Giovane Ucciso Coltellata