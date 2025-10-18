Perugia giovane ucciso con una coltellata in un parcheggio
L'ipotesi seguita dalla Procura è quella di una lite tra due gruppi di ragazzi. La vittima è stata raggiunta da un fendente alla gola, che ne ha provocato la morte. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
