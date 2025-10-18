Perugia giovane ucciso con una coltellata in un parcheggio - Chi era Hekuran Cumani il 23enne accoltellato a morte Un ragazzo dal cuore d' oro
Un bravo ragazzo con la passione per la palestra e i tatuaggi: un ragazzo "tranquillo e dal cuore d’oro, che non cercava casini", lo descrive il cugino a Umbria24. 🔗 Leggi su Affaritaliani.it
