Perugia 23enne ucciso con una coltellata alla gola nel parcheggio dell’Università

Open.online | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un ragazzo di 23 anni, italiano di origini albanesi, è stato  ucciso con una coltellata alla gola  nelle prime ore di sabato 18 ottobre a  Perugia, nel parcheggio che serve le facoltà di Economia e Matematica dellUniversità, in via Pascoli. L’allarme è scattato intorno alle 4 del mattino. All’arrivo dei soccorsi, il giovane era già privo di vita: la ferita non gli ha lasciato scampo. I sanitari del 118 non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Sul posto sono intervenuti carabinieri e polizia, coordinati dalla Procura di Perugia, che procede con l’ipotesi di  omicidio. La lite degenerata in tragedia. 🔗 Leggi su Open.online

