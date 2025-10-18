Perugia 23enne Hekuran Cumani ucciso nel parcheggio dell’Università con coltellata alla gola dopo lite tra 2 gruppi per futili motivi – VIDEO

Dalle ricostruzioni degli inquirenti emerge che Cumani, di origini albanesi e residente nelle Marche, nell’area di Fabriano, era arrivato a Perugia insieme ad alcuni amici per trascorrere la serata in città. Il gruppo avrebbe poi incrociato altri giovani, probabilmente stranieri residenti a Perugia,. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Perugia, 23enne Hekuran Cumani ucciso nel parcheggio dell’Università con coltellata alla gola dopo lite tra 2 gruppi “per futili motivi” – VIDEO

