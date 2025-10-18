Perquisizione legittima però il Riesame annulla i sequestri a Venditti

Laverita.info | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

All’ex procuratore devono essere restituiti cellulari, tablet, hard disk, computer: non le vecchie agende datate 2017 e 2023. E sulla Squadretta spunta una «famiglia Sempio». 🔗 Leggi su Laverita.info

perquisizione legittima per242 il riesame annulla i sequestri a venditti

© Laverita.info - Perquisizione legittima però il Riesame annulla i sequestri a Venditti

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Ricorso al Tribunale del Riesame: difesa ex procuratore Venditti contro perquisizione - L’avvocato Domenico Aiello, difensore dell’ex procuratore di Pavia, Mario Venditti, ha depositato al Tribunale del Riesame il ricorso contro il decreto di perquisizione e sequestro eseguito venerdì ... Secondo ilsole24ore.com

L’ex carabiniere Sapone fa ricorso al Riesame contro la perquisizione subita - L’avvocato del carabiniere in pensione Silvio Sapone, coinvolto nell’inchiesta per corruzione collegata al delitto di Garlasco, ricorrerà al tribunale del Riesame contro la perquisizione ... Riporta laprovinciapavese.gelocal.it

Caso Garlasco: difesa Venditti fa ricorso al Riesame contro perquisizione - L'avvocato Domenico Aiello, difensore dell'ex procuratore aggiunto di Pavia Mario Venditti indagato per corruzione in atti giudiziari perché avrebbe favorito ... Si legge su lagazzettadelmezzogiorno.it

Cerca Video su questo argomento: Perquisizione Legittima Per242 Riesame