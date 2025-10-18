Perquisizione legittima però il Riesame annulla i sequestri a Venditti
All’ex procuratore devono essere restituiti cellulari, tablet, hard disk, computer: non le vecchie agende datate 2017 e 2023. E sulla Squadretta spunta una «famiglia Sempio». 🔗 Leggi su Laverita.info
#Riesame #Venditti non annulla il decreto di “perquisizione e sequestro”, ma solo sequestro del materiale informatico: cioè erano legittime le motivazioni del sequestro, ma è stato ritenuto non adeguatamente motivato in relazione al capo di imputazione. Bast - X Vai su X
“118 stesa sul pavimento in fondo alle scale Stasi chiama cc 12-13.” È questa la frase trovata su un foglietto all’interno dell’auto del padre di Andrea Sempio, durante la perquisizione del 26 settembre. Quel giorno venne sottoposta a perquisizione non solo la - facebook.com Vai su Facebook
