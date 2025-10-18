Permessi Legge 104 validi anche di notte | la Cassazione rafforza i diritti delle famiglie e dei caregiver senza indebolire le imprese

Con l’ordinanza n. 23185 del 12 agosto 2025, la Corte di Cassazione ha emesso una decisione destinata a fare giurisprudenza Con l’ordinanza n. 23185 del 12 agosto 2025, la Corte di Cassazione ha emesso una decisione destinata a fare giurisprudenza. I permessi retribuiti previsti dalla Legge 1. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Permessi Legge 104 validi anche di notte: la Cassazione rafforza i diritti delle famiglie e dei caregiver senza indebolire le imprese

Approfondisci con queste news

https://www.sindacatospp.it/14-ottobre-2025-gdap-0426398-del-7-10-2025-concessione-permessi-legge-104-1992-per-assistere-il-familiare-dellunito-civilmente/ - facebook.com Vai su Facebook

Con la nuova Legge 104 dal 2026 fino a 10 ore di permessi extra e 24 mesi di congedo per chi assiste familiari fragili - Arrivano più tutele per chi assiste malati oncologici: la Legge 104 del 2026 prevede 10 ore di permessi extra e congedo fino a 24 mesi. Lo riporta trading.it

Esenzioni fiscali Legge 104: la lista completa delle tasse non dovute - Quali tasse si possono evitare: bollo auto, IMU, TARI, tasse scolastiche. Come scrive newsmondo.it

Permessi 104, dal 2026 ci sono 10 ore extra: solo per il lavoratore disabile o anche per il caregiver? - Possono essere utilizzate anche a ore e spettano sia a chi assiste un familiare con disabilità sia al lavoratore ... Secondo investireoggi.it