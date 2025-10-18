Ultimi due giorni di appuntamenti per partecipare al Periferico Festival, rassegna di pratiche performative site-specific a Modena, curata dal Collettivo Amigdala e giunto alla sua XVII edizione. Oggi, dalle 15 alle 17 all’OvestLab, la Casa delle donne Lucha y Siesta conduce il laboratorio La città transfemminista, un’esplorazione collettiva per mappare la città come luogo di relazioni e resistenze. Alle 19.30 seguirà la conferenza La cura è politica: madri, lavoratrici domestiche, attiviste e infrastrutture del potere con Elke Krasny, professoressa all’Accademia di Belle Arti di Vienna. L’incontro approfondisce il rapporto tra cura e potere, ampliando il concetto di infrastruttura oltre la sua dimensione fisica, verso una prospettiva sociale e politica. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - ’Periferico’: ultimi giorni. Performance tra politica arte e comunità