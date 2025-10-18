’Periferico’ | ultimi giorni Performance tra politica arte e comunità
Ultimi due giorni di appuntamenti per partecipare al Periferico Festival, rassegna di pratiche performative site-specific a Modena, curata dal Collettivo Amigdala e giunto alla sua XVII edizione. Oggi, dalle 15 alle 17 all’OvestLab, la Casa delle donne Lucha y Siesta conduce il laboratorio La città transfemminista, un’esplorazione collettiva per mappare la città come luogo di relazioni e resistenze. Alle 19.30 seguirà la conferenza La cura è politica: madri, lavoratrici domestiche, attiviste e infrastrutture del potere con Elke Krasny, professoressa all’Accademia di Belle Arti di Vienna. L’incontro approfondisce il rapporto tra cura e potere, ampliando il concetto di infrastruttura oltre la sua dimensione fisica, verso una prospettiva sociale e politica. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Approfondisci con queste news
Fuori il 2° articolo gratuito di Matassa sull’equilibrismi del Nord Africa degli ultimi mesi. "Il Mediterraneo non è più un perimetro periferico del conflitto, ma una piattaforma diplomatica attiva. Il Nord Africa non si schiera apertamente, si adatta." - X Vai su X
Non sai che fare questo weekend? A Rho c'è l'imbarazzo della scelta! Oggi 10 ottobre, alle 20:30 ultimissimi posti per il Barbiere di Siviglia al Teatro Civico di Rho. replica anche domenica 12 ottobre alle 15:30. Biglietti su Vivaticket. Alle 21:00 in Villa Burb - facebook.com Vai su Facebook
Ultimi giorni per invio precompilata, tempo fino a martedì - Mancano infatti solo 5 giorni alla scadenza, fissata ad oggi, martedì 30 settembre. Lo riporta ansa.it