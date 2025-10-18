Perde l' orientamento durante l' escursione sul Fumaiolo | rintracciato dai soccorritori

Cesenatoday.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I Vigili del Fuoco del distaccamento di Bagno di Romagna, insieme al personale del Nucleo speleo alpino fluviale di Forlì, sono stati impegnati sabato mattina nelle ricerche di una persona dispersa.Le operazioni si sono svolte sul Monte Fumaiolo, nel versante direzione Le Balze. Le ricerche si. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

