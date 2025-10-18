Perde l' equilibrio mentre tenta di salire sul bus | cade e muore

Genovatoday.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tragedia nella serata di ieri a Genova, in via Pra', dove un pedone di 62 anni ha perso la vita dopo essere caduto accanto a un autobus di linea.Secondo quanto ricostruito, intorno alle 20.20 il mezzo, dopo aver effettuato una fermata, aveva dato la precedenza a un pedone che stava attraversando. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Immagine generica

