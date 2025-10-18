Perde l' equilibrio mentre tenta di salire sul bus | cade e muore

Tragedia nella serata di ieri a Genova, in via Pra', dove un pedone di 62 anni ha perso la vita dopo essere caduto accanto a un autobus di linea.Secondo quanto ricostruito, intorno alle 20.20 il mezzo, dopo aver effettuato una fermata, aveva dato la precedenza a un pedone che stava attraversando. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Senza la giusta alimentazione, anche l’allenamento perde forza. Il 16 ottobre celebriamo la Giornata Mondiale dell’Alimentazione, ricordando che il vero benessere nasce dall’equilibrio tra movimento e cibo. Con EffeFitness puoi iniziare un percorso con l - facebook.com Vai su Facebook

3' - Il Nizza attacca con Boga: prende la linea di fondo, ma perde l'equilibrio. Si riparte con una rimessa dal fondo per la Roma. #europaleague #nizzaroma - X Vai su X

Luino, perde l'equilibrio mentre taglia la siepe e cade da un muretto di tre metri: 59enne grave in ospedale - Stava tagliando la siepe di casa quando ha perso l'equilibrio ed è caduto da un’altezza di circa tre metri, ferendosi gravemente ad un polmone. milano.corriere.it scrive

Perde l'equilibrio mentre spinge la bici lungo il sentiero e cade in una trincea profonda 3 metri: 65enne elitrasportato in ospedale - Spinge la sua mountain bike lungo il sentiero, ma improvvisamente perde l'equilibrio e cade in una trincea profonda 3 metri: è accaduto nella giornata di oggi, giovedì 10 ... Segnala ilgazzettino.it

Perde l'equilibrio mentre costruisce un capanno da caccia e precipita per 200 metri lungo il pendio: muore 54enne - Un uomo del posto di 54 anni ha perso la vita nella prima mattinata di oggi, 3 maggio, sul monte Iron, in Trentino. Da ilgazzettino.it