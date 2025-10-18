Percorso della pace Marsilio | La pace non è soltanto un valore da dichiarare ma un impegno concreto

“La pace non è soltanto un valore da dichiarare,ma un impegno concreto, da sostenere con azioni e iniziative sul territorio”. Lo ha ribadito il presidente della giunta regionale, Marco Marsilio, intervenendo convegno organizzato dall’associazione cattolica dei lavoratori per l’arrivo della. 🔗 Leggi su Chietitoday.it