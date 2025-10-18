C’è una vecchia puntata dei Simpson – quando ancora facevano ridere – dove i protagonisti sono in un centro commerciale e dicono: “facciamo in fretta a fare shopping che tra poco tutto diventerà uno Starbucks, qui”. La catena di caffetterie di Seattle, che ha creato quel suo ibrido vocabolario pseudoitalico per le misure – tall, grande, venti – ed è diventata una presenza obbligata per le basic white girl millennial dell’Instagram con le sue tazze di carta, non sta messa tanto bene. Se nei primi anni 2000 aprivano negozi in ogni dove – aeroporti, campus, hotel, Trump tower e ogni main street d’America – ora il Ceo Brian Niccol, arrivato l’anno scorso, ha deciso di chiudere almeno un centinaio di punti vendita tra Usa e Regno Unito. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Perché Starbucks si ridimensiona in America e trionfa in Italia