Perché Starbucks si ridimensiona in America e trionfa in Italia
C’è una vecchia puntata dei Simpson – quando ancora facevano ridere – dove i protagonisti sono in un centro commerciale e dicono: “facciamo in fretta a fare shopping che tra poco tutto diventerà uno Starbucks, qui”. La catena di caffetterie di Seattle, che ha creato quel suo ibrido vocabolario pseudoitalico per le misure – tall, grande, venti – ed è diventata una presenza obbligata per le basic white girl millennial dell’Instagram con le sue tazze di carta, non sta messa tanto bene. Se nei primi anni 2000 aprivano negozi in ogni dove – aeroporti, campus, hotel, Trump tower e ogni main street d’America – ora il Ceo Brian Niccol, arrivato l’anno scorso, ha deciso di chiudere almeno un centinaio di punti vendita tra Usa e Regno Unito. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
Leggi anche questi approfondimenti
Perché pagare di più per ciò che ami? In tutti gli store Starbucks d’Italia è partito il progetto . Adesso scegliere la tua alternativa vegetale* preferita non ha più un costo aggiuntivo * , , - facebook.com Vai su Facebook
Perché Starbucks si ridimensiona in America e trionfa in Italia - Se nei primi anni 2000 aprivano negozi del gruppo delle caffetterie in ogni dove, ora il Ceo Brian Niccol, arrivato l’anno scorso, ha deciso di chiudere almeno un centinaio di punti vendita tra Usa e ... Lo riporta ilfoglio.it
Dal 27 gennaio nelle caffetterie Starbucks del Nord America bisognerà consumare qualcosa anche solo per sedersi o usare il bagno - Dal 27 gennaio la catena internazionale di caffetterie Starbucks applicherà un nuovo codice di condotta nelle sue filiali del Nord America: chiunque voglia usufruire dei servizi dei locali (magari per ... Da ilpost.it