Perché siamo ossessionati dal desiderio di vivere più a lungo

La nostra ossessione per la longevità, per il vivere a lungo o per il forever young risale alla notte dei tempi. Dietro, diciamolo fuor di tabu, c'è sempre la paura per eccellenza, quella della morte; eppure negli ultimi anni l'umanissimo desiderio di preservarsi ha assunto sfumature particolari, complici i continui e notevoli progressi della scienza. Perché pensiamo sempre più spesso al nostro invecchiamento. Partiamo da una considerazione: da più fronti continuiamo a sentirci definire una popolazione che invecchia. Non a caso, intendiamoci: le stime attuali ci dicono che nel 2050 la popolazione mondiale conterà circa due miliardi di ultrasessantenni.

