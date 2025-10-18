Perché l’ube potrebbe essere il nuovo matcha

Gamberorosso.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un tubero viola originario delle Filippine, dolce ma non troppo. E mentre conquista le caffetterie americane, si prepara a diventare la prossima ossessione globale. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

La Sla? Potrebbe essere di origine autoimmune - A causare la Sclerosi laterale amiotrofica (Sla) o ad alimentarne la progressione potrebbe essere un meccanismo autoimmune, cioè un malfunzionamento del sistema immunitario che, per errore, attacca e ... Da tgcom24.mediaset.it

Cerca Video su questo argomento: Perch233 L8217ube Potrebbe Essere