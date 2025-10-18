Perché l'ammonizione a Lang non è stata tolta una volta annullato il gol | è scattata la Regola 12

Ha destato stupore e sorpresa l'ammonizione a Lang, subita per una esultanza non regolamentare (si è tolto la maglia) al momento del gol al Torino. Che è poi stato annullato dal VAR per fuorigioco. Ma l'arbitro Marcenaro non ha "cancellato" il cartellino giallo al giocatore del Napoli. 🔗 Leggi su Fanpage.it