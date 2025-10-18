Perché la Gen Z dice basta agli appuntamenti romantici

La Generazione Z rottama le cene a lume di candela e il galateo. Non è questione di parità, ma di austerità. Quella che è calata sul mondo del dating. Perlomeno per i nati tra la metà degli Anni 90 e il 2012, che considerano l’amore un campo minato e, soprattutto, un lusso che in pochi possono permettersi. Un quadro dipinto da un recente sondaggio di Bank of America. Condotta su oltre 900 giovani statunitensi tra i 18 e i 28 anni, la ricerca parla chiaro: oltre il 50 per cento degli intervistati ha dichiarato di non spendere nemmeno un centesimo al mese per appuntamenti romantici. Chi non rinuncia alla galanteria, poi, non è disposto a svenarsi: il 25 per cento degli uomini e il 30 per cento delle donne investe meno di 100 dollari al mese negli incontri. 🔗 Leggi su Lettera43.it

