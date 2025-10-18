Perché il progetto che porterà all’installazione di pannelli solari su 116 ettari nel Lodigiano fa discutere

Fanpage.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel territorio di Mulazzano, in provincia di Lodi, una società italo-svizzera ha proposto la realizzazione di un impianto agrovoltaico avanzato che coprirebbe 116 ettari del territorio. A causa della sua estensione e impatto sociale e ambientale, la questione sta suscitando forti preoccupazioni tra i cittadini e le associazioni locali. Il sindaco, contattato da Fanpage.it, ha spiegato com'è andata. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

Cerca Video su questo argomento: Perch233 Progetto Porter224 All8217installazione