Perché il principe Andrea rinuncia ai titoli dopo lo scandalo Epstein

Dopo una conversazione con Re Carlo, il principe Andrea, considerato la “pecora nera” della famiglia Windsor, rinuncia a tutti i suoi titoli reali residui, dopo aver colloquiato con suo fratello maggiore. La causa risiede in tutti gli scandali che lo hanno travolto. Le ultime sono le ennesime rivelazioni sulle frequentazioni del passato con il pedofilo americano Jeffrey Epstein. Il principe Andrea rinuncia ai titoli per colpa di Epstein. Il terzogenito della regina Elisabetta II e del principe Filippo è stato in realtà considerato a lungo il figlio preferito della regina. A 65 anni Andrea è già escluso da tempo da tutti gli incarichi di rappresentanza della dinastia, nonché privato dei gradi militari. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Perché il principe Andrea rinuncia ai titoli dopo lo scandalo Epstein

Approfondisci con queste news

Il Principe Andrea rinuncia ai titoli reali. Perché ha preso questa decisione definitiva - X Vai su X

Via Principe Eugenio, Esquilino. Ma perché devo essere costretto a fare una infrazione per colpa di quattro burini che si stanno prendendo un gelato? - facebook.com Vai su Facebook

Il principe Andrea rinuncia ai titoli reali travolto dal caso Epstein: la discussione con il re e l'ultima lettera - Il fratello di re Carlo ha deciso di fare un altro passo indietro dopo le ultime rivelazioni sulle memorie di Virginia Giuffre, la donna morta suicida che aveva accusato Andrea e il finanziere Epstein ... today.it scrive

Il Principe Andrea, travolto dagli scandali, rinuncia ai titoli reali: «Ne ho parlato con re Carlo» - Lo ha annunciato lui stesso, in una dichiarazione ufficiale: «Nei colloqui con il Re e con i ... Riporta ilmessaggero.it

Il Principe Andrea rinuncia al titolo di Duca di York: fine di un’era per la monarchia britannica - Dopo anni di scandali e isolamento, il fratello del Re Carlo III lascia ufficialmente ogni titolo nobiliare. Scrive giornalelavoce.it