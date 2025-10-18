Perché Caterina Balivo ha indossato una tutina leopardata sul red carpet del Roma Film Festival 2025

Ieri sera al Roma Film Festival è andata in scena la prima di Sandokan, il remake dell'iconico film con Kabir Bedi, il cui personaggio ora è stato interpretato da Can Yaman. Tra le star che hanno calcato il red carpet c'era anche Caterina Balivo: ecco cosa ha indossato. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

CONOSCI LA NOSTRA COMMUNITY ? Oggi vi presentiamo Caterina, milanese doc, ma il suo cuore batte al ritmo del vento di Sicilia. Quando scende giù, la sua tappa è sempre una: noi. Perché per lei, la Sicilia non è solo un posto, è un’emozione, un’e - facebook.com Vai su Facebook

Perché Caterina Balivo ha indossato una tutina leopardata sul red carpet del Roma Film Festival 2025 - Ieri sera al Roma Film Festival è andata in scena la prima di Sandokan, il remake dell'iconico film con Kabir Bedi, il cui personaggio ora è stato interpretato ... Lo riporta fanpage.it

Selvaggia Lucarelli attacca Caterina Balivo per le scarpe usate su Vinted: "Non è che sa di avere un pubblico particolare quello dei feticisti dei piedi?" - Sui social parte la polemica: "La signora bonton, moglie di un miliardario, il prototipo di donna che incarna (di cui va tantissimo fiera) la famiglia tradizionale, guarda un po’ che combina" ... Riporta corrieredellumbria.it

Caterina Balivo e il marito Guido Maria Brera sul red carpet della Festa del Cinema: il look e la storia del loro amore - Un red carpet pieno di fascino quello della Festa del Cinema, impreziosito dalla presenza di Caterina Balivo e Guido Maria Brera. Segnala corrieredellumbria.it