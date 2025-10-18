Perché Bianca Balti è stata esclusa dallo show di Victoria’s Secret?

Una delle supermodelle più famose al mondo si è raccontata in una newsletter, dove spiega ai suoi fan che è stata esclusa dallo show di Victoria’s Secret. “Volevo portare speranza alle donne malate, e non solo”, scrive Bianca Balti. Una grande sconfitta per il mondo della moda, per uno degli show più famosi al mondo, che poteva portare un messaggio chiaro e preciso a tutti, un simbolo di lotta e di forza. Bianca Balti è stata esclusa dallo show di Victoria’s Secret. La modella non ha voluto denunciare la mancata partecipazione. Il suo è più un rammarico per la mancata occasione di rappresentare le donne in tutta la loro bellezza e autenticità. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Perché Bianca Balti è stata esclusa dallo show di Victoria’s Secret?

Bianca Balti: “Sono sparita dai social perché ero depressa. Il tumore ha cambiato la mia vita, non potevo fingere che andasse tutto bene” - Lodi, 16 settembre 2025 – Se non tutti, sicuramente i suoi fan e follower se ne erano accorti: durante l’estate Bianca Balti era sparita dai social, creando non poca preoccupazione. Da ilgiorno.it

Bianca Balti in remissione: “Pensavo sarei morta, oggi mi sento molto fortunata” - A gennaio aveva annunciato di ultimare il ciclo di chemioterapia, oggi è in remissione da 3 mesi ed è tornata a splendere e sorridere. Riporta dilei.it

Bianca Balti: «A settembre pensavo che sarei morta, ora sono sulla copertina di Vogue Adria - Bianca Balti non riesce a trattenere la gioia e l’emozione del momento. Come scrive vanityfair.it