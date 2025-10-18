Per vent’anni è stata schiava sessuale del compagno della madre | E adesso mia figlia non vuole più parlarmi
Ha vissuto 20 anni della sua vita come una schiava sessuale. Adesso ha 27 anni e il convivente della madre è in carcere. «Ho vissuto vent’anni con una bestia e non me ne sono accorta. Anche se lui oggi è in carcere, io sono distrutta. E la cosa che più mi addolora è che mia figlia non vuole più parlarmi. Mi dà la colpa degli abusi che ha subito. Dice che non ho saputo difenderla, ma non ci riuscivo. Avevo paura di lui», dice la madre. Giacinto Sostero, racconta oggi La Stampa, è stato arrestato con le accuse di violenza sessuale, riduzione in schiavitù, maltrattamenti, produzione di materiale pedopornografico. 🔗 Leggi su Open.online
Approfondisci con queste news
Per la prima volta in vent’anni gli Stati Uniti scivolano fuori dai primi dieci dell’Henley Passport Index. Colpa delle politiche restrittive sull’immigrazione. Singapore resta in vetta, seguita da Corea del Sud e Giappone - facebook.com Vai su Facebook
Da vent’anni, in partnership con Hyundai Card, il museo newyorkese promuove attività culturali e committenze artistiche che investono sul legame con la Corea del Sud. Ora inaugura a Seoul il primo bookstore indipendente nella storia del MoMA - X Vai su X