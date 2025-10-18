Per vent’anni è stata schiava sessuale del compagno della madre | E adesso mia figlia non vuole più parlarmi

Ha vissuto 20 anni della sua vita come una schiava sessuale. Adesso ha 27 anni e il convivente della madre è in carcere. «Ho vissuto vent’anni con una bestia e non me ne sono accorta. Anche se lui oggi è in carcere, io sono distrutta. E la cosa che più mi addolora è che mia figlia non vuole più parlarmi. Mi dà la colpa degli abusi che ha subito. Dice che non ho saputo difenderla, ma non ci riuscivo. Avevo paura di lui», dice la madre. Giacinto Sostero, racconta oggi La Stampa, è stato arrestato con le accuse di violenza sessuale, riduzione in schiavitù, maltrattamenti, produzione di materiale pedopornografico. 🔗 Leggi su Open.online

