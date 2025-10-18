Per te il film con Edoardo Leo che commuove | la storia vera di Paolo Piccoli

Per te non è un film sulla malattia, ma un film sull’amore, sulla vita e sul coraggio di affrontare l’inevitabile. Diretto da Alessandro Aronadio e interpretato da Edoardo Leo e Teresa Saponangelo, il film — ispirato alla storia vera di Paolo Piccoli — arriva nelle sale dal 17 ottobre, dopo l’anteprima alla Festa del Cinema di Roma. L’opera riesce a raccontare il dolore con un tocco di leggerezza, mescolando ironia, tenerezza ed empatia. Aronadio sceglie uno sguardo intimo e mai patetico, lasciando che le emozioni emergano naturalmente, senza forzature o eccessi drammatici. La storia vera che ha ispirato il film. 🔗 Leggi su Tivvusia.com © Tivvusia.com - “Per te”, il film con Edoardo Leo che commuove: la storia vera di Paolo Piccoli

Argomenti simili trattati di recente

Il film con Edoardo Leo dalla storia vera narrata nel libro #UnTempoPiccolo. Applausi al festival. Leggi Il Messaggero Frosinone Anche online: www.ilmessaggero.it/frosinone/il_film_edoardo_leo_tratto_libro_ciociaro_commuove_festival_di_roma-9132876.ht - facebook.com Vai su Facebook

Festival Cinema #Roma, il red carpet di Per Te, il film con Edoardo Leo - X Vai su X

Il film con Edoardo Leo tratto dal libro pubblicato in Ciociaria commuove il festival del cinema di Roma - Lacrime, sorrisi e applausi per il film “Per te”, tratto dal libro ciociaro “Un tempo piccolo”, proiettato ieri in anteprima alla “Festa del cinema” di Roma ... ilmessaggero.it scrive

Per te, la recensione del film con Edoardo Leo padre malato di Alzheimer - Una commuovente storia vera toccata con delicata ironia e rispetto, Per te, il nuovo film di Alessandro Aronadio, presentato alla 20ª Festa del Cinema di ... Lo riporta ciakmagazine.it

Lo sceriffo Phoenix, Leone e Insolia madri coraggio, papà Edoardo Leo, i prof di Guadagnino, Black Phone 2 e altri 5 film al cinema o in digitale - I CINECONSIGLI Le prime visioni al cinema e le novità delle piattaforme di streaming: «Eddington», «Amata», «Per te», «After The Hunt – Dopo la caccia», «Black Phone 2», «Scirocco e il regno dei venti ... Si legge su corriere.it