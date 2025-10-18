Per Te Edoardo Leo | Puntiamo a commuovere lasciando il pubblico con un sorriso

L'intervista a Edoardo Leo e Javier Leoni, protagonisti di Per Te, il nuovo film di Alessandro Aronadio tratto da una storia vera. Una storia delicata e intensa. In sala. Tratto da una storia vera, Per Te racconta le vicende di un ragazzino, Mattia, e suo padre, Paolo, che si trovano a dover affrontare qualcosa di più grande di loro, una malattia in grado di cancellare dalla memoria volti e momenti preziosi: l'Alzheimer. Paolo, infatti, scopre di essere affetto da una forma precoce del morbo e le preoccupazioni principali vanno verso la sua famiglia. Dal momento della diagnosi cercherà di creare nuovi ricordi, di documentarli, fissarli attraverso promemoria e foto, nel tentativo di colmare quel vuoto che presto avrebbe lasciato, specialmente nella vita di duo figlio perché ogni frammento di . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

