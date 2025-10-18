Per Te Edoardo Leo | Puntiamo a commuovere lasciando il pubblico con un sorriso
L'intervista a Edoardo Leo e Javier Leoni, protagonisti di Per Te, il nuovo film di Alessandro Aronadio tratto da una storia vera. Una storia delicata e intensa. In sala. Tratto da una storia vera, Per Te racconta le vicende di un ragazzino, Mattia, e suo padre, Paolo, che si trovano a dover affrontare qualcosa di più grande di loro, una malattia in grado di cancellare dalla memoria volti e momenti preziosi: l'Alzheimer. Paolo, infatti, scopre di essere affetto da una forma precoce del morbo e le preoccupazioni principali vanno verso la sua famiglia. Dal momento della diagnosi cercherà di creare nuovi ricordi, di documentarli, fissarli attraverso promemoria e foto, nel tentativo di colmare quel vuoto che presto avrebbe lasciato, specialmente nella vita di duo figlio perché ogni frammento di . 🔗 Leggi su Movieplayer.it
News recenti che potrebbero piacerti
Illustrati i lavori di restauro e messa in sicurezza al Ponte Lama, l’ingegner Fusiello: «Puntiamo a completarli in 20 mesi» #bisceglie #attualità #pontelama - facebook.com Vai su Facebook
Per Te, Edoardo Leo: “Puntiamo a commuovere, lasciando il pubblico con un sorriso” - L'intervista a Edoardo Leo e Javier Leoni, protagonisti di Per Te, il nuovo film di Alessandro Aronadio tratto da una storia vera. Si legge su movieplayer.it
'Per te', applausi e lacrime alla Festa del cinema per il film con Edoardo Leo sull'Alzheimer - Oltre sei minuti di applausi e pubblico in lacrime all’anteprima di 'Per te' alla 20esima edizione della Festa del Cinema di Roma. Lo riporta adnkronos.com
Il film con Edoardo Leo tratto dal libro pubblicato in Ciociaria commuove il festival del cinema di Roma - Lacrime, sorrisi e applausi per il film “Per te”, tratto dal libro ciociaro “Un tempo piccolo”, proiettato ieri in anteprima alla “Festa del cinema” di Roma ... Si legge su ilmessaggero.it