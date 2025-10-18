Per il genocidio nessuno pagherà | la tregua a Gaza cederà il passo alla rabbia

di Tito Borsa Anche io, ovviamente, pur riconoscendo tutti i limiti della tregua a Gaza, spero che duri. Ma le premesse, sia da parte israeliana che da parte palestinese, sono tutt’altro che rassicuranti. La diplomazia non è una scienza esatta, deve fare i conti anche con le emozioni umane e a Gaza, svanito l’entusiasmo per la tregua, non potrà che trionfare la rabbia. La rabbia di una parte del governo israeliano, in particolare di Bezalel Smotrich e di Itamar Ben Gvir e dei loro partiti, il Partito Sionista Religioso e Otzma Yehudit. Formazioni politiche di estrema destra che da anni auspicano la scomparsa del popolo palestinese e la conquista di Gaza per arrivare alla Grande Israele. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Per il genocidio nessuno pagherà: la tregua a Gaza cederà il passo alla rabbia

