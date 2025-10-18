per chi vuole scoprire una faccia nascosta del cinema italiano

E LVIRA NOTARI. OLTRE IL SILENZIO Genere: documentario storico-femminista Regia: Valerio Ciriaci. Con Teresa Saponangelo, Giuliana Bruno, Flavia Amabile, Cristina Vatielli, Francesca Consonni, Pippo Santonastaso Leonora Carrington a Palazzo Reale: arte, mistica e femminismo X Leggi anche › Donne nella storia: Elvira Notari la prima regista È stata la prima regista italiana, ma sono decisamente pochi i cinefili che la conoscono. Anche perché dei suoi sessanta lungometraggi e 200 documentari sono rimasti solo tre film e pochissimi frammenti. Per questo il documentario prodotto con tanta passione da Antonella Di Nocera merita di essere visto, perché non solo riempie un vuoto storiografico ma scava anche nel più complesso mondo del cinema muto napoletano e nei suoi rapporti con la società e con il potere. 🔗 Leggi su Iodonna.it

