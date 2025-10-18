Pensioni d’ufficio docenti e ATA cosa cambia | si esce solo a 67 anni stop al collocamento a riposo a 65 anni

Dal 2025 il personale scolastico non può più essere collocato a riposo d’ufficio al compimento dei 65 anni. Una possibilità che fino allo scorso anno restava aperta per chi aveva maturato, entro il 31 agosto, anche il requisito contributivo previsto: 42 anni e 10 mesi per gli uomini, 41 anni e 10 mesi per le donne. Nei casi in cui il 65° anno fosse stato raggiunto tra settembre e dicembre, serviva invece una domanda dell’interessato. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

