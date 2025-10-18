Pensava di avere reflusso gastrico | riceve diagnosi grave
È facile liquidare il bruciore di stomaco e il reflusso gastrico come fastidi minori, cosa che i medici sembrano fare quasi per default. Almeno, così la pensava Zack, dopo diverse visite dal suo medico di base. All’epoca gli erano stati prescritti i soliti farmaci per il reflusso gastrico e la vita sembrava andare avanti come al solito. Ma nel luglio 2025 tutto è cambiato. Zack Van Aarde, uomo inglese padre di due figli, è svenuto sulle scale e ha iniziato a vomitare sangue. È stato un campanello d’allarme terrificante che ha fatto capire che i suoi sintomi erano molto più gravi di quanto chiunque avesse immaginato. 🔗 Leggi su Newsner.it
