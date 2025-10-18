Peluche dimenticato in treno l' appello del proprietario | Era il regalo che mia moglie morta fece ai miei figli | Poi la sorpresa

Tgcom24.mediaset.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Alexander Komm, turista tedesco in vacanza in Abruzzo, non si dava pace per "Rili", lasciato sul vagone della linea Pescara-Ancona. Ma la solidarietà social non lo ha deluso. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

