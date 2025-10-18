pedopornografia in chat in aula il racconto della vittima

Nuovo passaggio delicato ieri mattina nell’aula del Collegio, dove è in corso il processo a carico di un 66enne – all’epoca dei fatti domiciliato nel Riminese– accusato di aver intrattenuto, secondo la Procura, una relazione virtuale dal contenuto esplicitamente sessuale con una ragazzina di appena sedici anni. L’uomo, difeso dall’avvocato Gianluca Oddo, continua a risultare irreperibile e non si è ancora presentato a nessuna delle udienze, ma il procedimento va avanti lo stesso. Quella di ieri è stata un’ udienza particolarmente significativa perché la persona offesa è stata sentita in audizione protetta, a porte chiuse. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

