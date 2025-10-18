Pedopornografia in chat In aula il racconto della vittima
Nuovo passaggio delicato ieri mattina nell’aula del Collegio, dove è in corso il processo a carico di un 66enne – all’epoca dei fatti domiciliato nel Riminese– accusato di aver intrattenuto, secondo la Procura, una relazione virtuale dal contenuto esplicitamente sessuale con una ragazzina di appena sedici anni. L’uomo, difeso dall’avvocato Gianluca Oddo, continua a risultare irreperibile e non si è ancora presentato a nessuna delle udienze, ma il procedimento va avanti lo stesso. Quella di ieri è stata un’ udienza particolarmente significativa perché la persona offesa è stata sentita in audizione protetta, a porte chiuse. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Leggi anche questi approfondimenti
https://radiondadurto.org/?p=201257 - Il Child Sexual Abuse Regulament è la controversa proposta di regolamento europeo nata nel 2022 e finalizzata al contrasto della pedopornografia online. Meglio noto con il nome di Chat Control, il regolamento continua - X Vai su X
Il 14 ottobre l Unione Europea voterà il cosiddetto Chat Control una norma che potrebbe cambiare per sempre il concetto di privacy digitale. Ufficialmente nasce con un intento sacrosanto combattere la pedopornografia online ma dietro questa battaglia giusta Vai su Facebook
Pedopornografia in chat. In aula il racconto della vittima - Nuovo passaggio delicato ieri mattina nell’aula del Collegio, dove è in corso il processo a carico di un 66enne ... Si legge su ilrestodelcarlino.it