Pedemontana veneta 12 indagati per inquinamento ambientale alle falde acquifere

Tg24.sky.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inquinamento ambientale e omessa bonifica: con queste accuse, a vario titolo e a seconda delle posizioni, 12 persone - tra i componenti degli organi di amministrazione del Consorzio Sis e della Società Pedemontana Veneta, responsabili tecnici e direttori di cantiere - sono indagate in relazione ai lavori della Superstrada Pedemontana Veneta, l’arteria regionale di 95 chilometri che attraversa le province di Treviso e Vicenza. Gli accertamenti riguardano, in particolare, i lavori per la Galleria naturale di Malo (Vicenza) e quella di Sant’Urbano, nel territorio di Montecchio Maggiore (Vicenza), nei cui territori si rileva un grave inquinamento delle falde acquifere. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

pedemontana veneta 12 indagati per inquinamento ambientale alle falde acquifere

© Tg24.sky.it - Pedemontana veneta, 12 indagati per inquinamento ambientale alle falde acquifere

Contenuti che potrebbero interessarti

pedemontana veneta 12 indagati“Pfas per costruire tunnel della Pedemontana Veneta”: inchiesta sull’opera scandalo. 12 indagati: “Sapevano delle falde inquinate” - L'inchiesta rivela l'uso di additivi con sostanze perfluoroalchiliche nelle gallerie della superstrada. Lo riporta ilfattoquotidiano.it

pedemontana veneta 12 indagatiPedemontana veneta, indagate 12 persone per inquinamento ambientale: contaminate le falde acquifere durante i lavori alle gallerie - Reato di inquinamento ambientale e omessa bonifica: è questa l'accusa alla base dell'indagine che vede coinvolte 12 persone ... Segnala msn.com

pedemontana veneta 12 indagatiSpv, 12 indagati per inquinamento: l’inchiesta shock che rischia di travolgere la campagna elettorale - Dodici nomi, dodici ruoli chiave, dodici avvisi di garanzia che rischiano di riscrivere il destino politico e ambientale del Veneto. Riporta ecovicentino.it

Cerca Video su questo argomento: Pedemontana Veneta 12 Indagati