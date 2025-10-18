Pedemontana veneta 12 indagati per inquinamento ambientale alle falde acquifere
Inquinamento ambientale e omessa bonifica: con queste accuse, a vario titolo e a seconda delle posizioni, 12 persone - tra i componenti degli organi di amministrazione del Consorzio Sis e della Società Pedemontana Veneta, responsabili tecnici e direttori di cantiere - sono indagate in relazione ai lavori della Superstrada Pedemontana Veneta, l’arteria regionale di 95 chilometri che attraversa le province di Treviso e Vicenza. Gli accertamenti riguardano, in particolare, i lavori per la Galleria naturale di Malo (Vicenza) e quella di Sant’Urbano, nel territorio di Montecchio Maggiore (Vicenza), nei cui territori si rileva un grave inquinamento delle falde acquifere. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it
