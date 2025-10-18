Pechino Express riparte con Chanel Totti Fiona May Jo Squillo e tre nuovi inviati Lillo Giulia Salemi Guido Meda | ecco tutte le coppie e il cast completo
Le rotte della nuova stagione di “Pechino Express”, disponibile nel 2026 su Sky e in streaming su Now, saranno Indonesia, Cina e Giappone. Al timone sempre Costantino della Gherardesca con i tre nuovi inviati Lillo, Giulia Salemi e Guido Meda. Sono state svelate tutte le coppie pronte all’imbarco dello show Sky Original prodotto da Banijay Italia. Ad affrontare questa avventura: Biagio Izzo e Francesco Paolantoni, Chanel Totti e Filippo Laurino, Jo Squillo e Michelle Masullo, Candelaria e Camila Solórzano, Dani Faiv e Tony 2Milli, Fiona May e Patrick Stevens, Steven Basalari e Viviana Vizzini, Tay Vines e Assane Diop, Elisa Maino e Mattia Stanga, Gaia De Laurentiis e Agnese Catalani. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
E decide di continuare #PECHINOEXPRESS - Fino al Tetto del Mondo ogni venerdì alle 21:30 su @TV8it - X Vai su X
E decide di continuare #PECHINOEXPRESS - Fino al Tetto del Mondo ogni venerdì alle 21:30 su TV8 - facebook.com Vai su Facebook
Chanel Totti nel promo di Pechino Express in tailleur: è una business woman con gilet e bermuda - Chanel Totti sarà tra i concorrenti della nuova edizione di Pechino Express, dove con Filippo Laurino farà parte della coppia de I raccomandati ... Come scrive fanpage.it
“Pechino Express 2026”, svelate tutte le nuove coppie della prossima edizione - Da Fiona May e Patrick Stevens a Gaia De Laurentiis con la figlia Agnese, fino ai creator Elisa Maino e Mattia Stanga: ecco chi è pronto a partire per l’Estremo Oriente ... Riporta iodonna.it
Francesco Totti contrario alla partecipazione di Chanel a “Pechino Express”? - Pare che da tempo Chanel coltivi l’ambizione di costruirsi una carriera nel mondo dello spettacolo. Segnala iodonna.it