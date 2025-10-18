Le rotte della nuova stagione di “Pechino Express”, disponibile nel 2026 su Sky e in streaming su Now, saranno Indonesia, Cina e Giappone. Al timone sempre Costantino della Gherardesca con i tre nuovi inviati Lillo, Giulia Salemi e Guido Meda. Sono state svelate tutte le coppie pronte all’imbarco dello show Sky Original prodotto da Banijay Italia. Ad affrontare questa avventura: Biagio Izzo e Francesco Paolantoni, Chanel Totti e Filippo Laurino, Jo Squillo e Michelle Masullo, Candelaria e Camila Solórzano, Dani Faiv e Tony 2Milli, Fiona May e Patrick Stevens, Steven Basalari e Viviana Vizzini, Tay Vines e Assane Diop, Elisa Maino e Mattia Stanga, Gaia De Laurentiis e Agnese Catalani. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Pechino Express riparte con Chanel Totti, Fiona May, Jo Squillo e tre nuovi inviati Lillo, Giulia Salemi, Guido Meda: ecco tutte le coppie e il cast completo