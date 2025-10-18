Pechino Express – L’estremo Oriente | ecco il cast completo della nuova avventura

Pechino Express – L’estremo Oriente, svelato il cast completo della nuova avventura che toccherà Indonesia, Cina e Giappone: all’imbarco il capitano Costantino della Gherardesca e i tre nuovi inviati Lillo, Giulia Salemi e Guido Meda. Prima di chiudere la valigia e partire per Pechino Express – L’estremo Oriente mancano ancora delle informazioni da rivelare, ma nel frattempo è stato definito il quadro completo con le coppie ufficialmente attese all’imbarco dello show Sky Original prodotto da Banijay Italia, che arriverà nel 2026 in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW. Il capitano della compagnia Costantino della Gherardesca sarà affiancato da tre inviati, Lillo, Giulia Salemi e Guido Meda. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu © Spettacolo.eu - Pechino Express – L’estremo Oriente: ecco il cast completo della nuova avventura

