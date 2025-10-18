Prato, 18 ottobre 2025 – Lunedì si incontreranno intanto ieri sera, venedì 17 ottobre, a villa Giamari si sono salutati il recordman delle preferenze alle Regionali Matteo Biffoni e il segretario del Pd pratese Marco Biagioni. Sorrisi, strette di mano e una foto. Per i discorsi più approfonditi appuntamento all'inizio della settimana. L'ex sindaco ieri sera a Montemurlo ha ringraziato tutti "per la roba pazzesca che abbiamo fatto" (22.155 preferenze). Brindisi e musica disco. Allegria e prospettive. Con Biffoni il suo gruppo di fedelissimi riformisti (Simone Faggi, Benedetta Squittieri, Valerio Barberis, Nicola Ciolini, Alessandro Brogi, Filippo Alessi). 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Pd pratese, “antipasto” del faccia a faccia tra Biagioni e Biffoni