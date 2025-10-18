Pazzesco è grandioso Carlo Conti sogna | la bellissima notizia dopo Tale e Quale Show

La sfida televisiva del venerdì 17 ottobre 2025 si è giocata, come di consueto, su due fronti principali: quello dell’access prime time e quello della prima serata. Due momenti strategici per le reti generaliste, che anche questa settimana hanno visto un confronto serrato tra Rai e Mediaset, con protagonisti due volti amatissimi dal pubblico, Stefano De Martino e Gerry Scotti, e due programmi di punta: “Affari tuoi” e “La ruota della fortuna”. Nella fascia preserale, la spunta ancora una volta Gerry Scotti con il suo ritorno al classico quiz televisivo. “La ruota della fortuna”, in onda su Canale 5 dalle 20:49 alle 21:54, ha totalizzato 4. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it